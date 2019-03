(ANSA) – QUITO, 3 MAR – Il leader dell’opposizione venezuelana, Juan Guaidò, dall’Ecuador ha annunciato la sua intenzione di rientrare in Venezuela, alimentando quindi la prospettiva di una ‘resa dei conti’ con il governo Maduro. “Annuncio il mio ritorno a casa dall’Ecuador”, ha detto, lanciando inoltre un appello a scendere in piazza in segno di protesta in Venezuela domani e martedì, giornate che coincidono nel Paese con i festeggiamenti per il carnevale.