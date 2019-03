(ANSA) – ROMA, 3 MAR – La leadership di Wyndham Clark, l’exploit di Vijay Singh, la rimonta di Rickie Fowler e la conferma di Brooks Koepka. Show e sorprese nel terzo giro dell’Honda Classic di golf, torneo valido per il PGA Tour. A Palm Beach, Gardens Clark, con 203 (-7), ha guadagnato il comando solitario della classifica con un colpo di vantaggio sullo statunitense Keith Mitchell (leader dopo il secondo round), sul sudcoreano Hoon Lee Kyoung e sul figiano Singh (tutti secondi con 204, -6). In Florida, all’età di 56 anni, sogna la 35/a vittoria in carriera sul massimo circuito americano. L’ex numero uno al mondo, dopo avere recuperato 30 posizioni, punta a battere il record di Sam Snead che s’impose al Greater Greensboro Open (oggi Wyndham Championship) a 52 anni. Che sfida nell’Honda Classic, dove Fowler (205, -5), grazie a un parziale super di 66 (-4), ha guadagnato la quinta piazza e ora è in corsa per il titolo. Con lo statunitense tallonato dal connazionale Koepka (n.4 del world ranking), 6/o (206, -4) a tre colpi dal leader.