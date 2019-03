(ANSA) – ROMA, 3 MAR – La vittoria conquistata ieri sera dal Barcellona al Santiago Bernabeu è stata enfatizzata dai quotidiani spagnoli che, al contrario, hanno avviato il processo nei confronti del Real Madrid, capace di perdere tre ‘Clasicos’ su quattro nell’attuale stagione (il quarto è finito 1-1). I complimenti al Barca sono arrivati anche da un grande ex ‘blanco’ come José Mourinho, commentatore di BeIN Sports. Il portoghese è stato prodigo di complimenti soprattutto per Ivan Rakitic, che ha deciso il match, definendolo il “calciatore più sottovalutato del mondo”. “Il Barcellona – ha detto Mourinho – è una squadra fenomenale, formata da calciatori fenomenali; inoltre è una compagine solida, compatta e vincente. Ha le carte in regola per arrivare in fondo anche in Champions: hanno Piqué e Lenglet in difesa, che formano una coppia fantastica davanti a Ter Stegen, portiere che migliora di anno in anno”. “E poi – ha aggiunto – hanno Rakitic: un giocatore fantastico. Si parla sempre dei grandi nomi, ma non dei giocatori come lui”.