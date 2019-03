(ANSA) – ROMA, 3 MAR – “Nello Yemen ogni giorno, otto bambini vengono uccisi o feriti nelle 31 zone del Paese in cui il conflitto è attivo. Tre giorni fa, cinque bambini che giocavano in casa sono stati uccisi in un attacco nel distretto di Tahita, a sud di Hodeida”. Lo rende noto il direttore generale dell’UNICEF, Henrietta Fore. “Nello Yemen, i bambini non possono più fare in sicurezza le cose che tutti i bambini amano fare – come andare a scuola o passare del tempo con i loro amici fuori. La guerra può raggiungerli ovunque si trovino, anche a casa loro. L’orribile tributo alla guerra da parte dei bambini continua nonostante l’accordo raggiunto dalle parti in conflitto alla fine dell’anno scorso a Stoccolma. I colloqui e le conferenze hanno finora fatto ben poco per cambiare la realtà per i bambini sul campo. Solo un accordo di pace globale può dare ai bambini yemeniti il sollievo dalla violenza e dalla guerra, sollievo di cui hanno bisogno e che meritano”, conclude l’Unicef.