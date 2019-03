(ANSA) – ROMA, 3 MAR – Si sono chiuse il primo marzo le votazioni online per scegliere il vincitore degli Oscar della vela nelle categorie barca, armatore-timoniere, club e velista dell’anno. Hanno votato quasi 22 mila. Il Velista dell’anno Fiv, giunto alla 25/a edizione, è organizzato da Acciari Consulting: vede protagonista la Federvela in veste di partner istituzionale, ha il patrocinio e il supporto di Ucina Confindustria Nautica. Confermata la presenza di Mercedes-Benz Vans come partner tecnico. La serata di gala sarà preceduta, alle 17,30, da una tavola rotonda sul tema Italia leader dei grandi eventi del mare. I protagonisti sono la Hempel World Cup a Genova, il Salone nautico a Genova, la Barcolana e le America’s Cup World Series a Cagliari. Per il premio velista dell’anno Fiv 2018 in lizza: Benussi, Bolzan, Gradoni, Speciale, i due campioni in carica Tita e Banti. Le tre finaliste per il premio barca dell’anno-Trofeo Ucina Confindustria Nautica: il ClubSwan 50 Cuordileone, il Cookson 50 endlessgame e il Baltic 130 My Song.