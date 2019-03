(ANSA) – PIACENZA, 3 MAR – Una bambina è morta al policlinico San Matteo di Pavia a pochi giorni dalla nascita. Era venuta alla luce il 26 febbraio scorso all’ospedale di Piacenza, ma subito dopo il parto le sue condizioni erano precipitate ed era stata trasferita d’urgenza nel reparto di terapia intensiva neonatale a Pavia. “La gravidanza non era a rischio – si legga in una nota dell’Ausl di Piacenza – e il monitoraggio strumentale eseguito al momento dell’ingresso in ospedale e durante le prime fasi del travaglio non evidenziava alcuna anomalia. Veniva rilevato un rallentamento importante del battito fetale, segno di improvvisa sofferenza del feto, per cui venivano allertati il pediatra e l’anestesista, e si procedeva ad accelerare la nascita. La neonata si presentava in arresto cardio-circolatorio. La piccola è stata immediatamente sottoposta alle manovre di rianimazione e una volta rianimata è stata presa in carico dai neonatologi di Pavia ma nonostante le cure ricevute presso terapia intensiva neonatale, è deceduta”. (ANSA).