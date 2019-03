(ANSA) – SANREMO (IMPERIA), 3 MAR – Un anziano di 84 anni è stato sottoposto a fermo per il tentato omicidio della moglie di 80 anni. E’ successo a Sanremo (Imperia). L’anziano, durante una lite con la consorte, avrebbe afferrato una mazza o un martello e l’avrebbe più volte colpita alla testa. Tutto è avvenuto ieri sera, nell’appartamento abitato dalla coppia. Secondo quanto appreso, la donna si sarebbe salvata perché è riuscita a scappare per strada: alcuni vicini che l’hanno sentita urlare e l’hanno vista piena di sangue hanno poi allertato le forze dell’ordine. Stamani gli uomini della polizia scientifica hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell’aggressione.