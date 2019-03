(ANSA) – ROMA, 3 MAR – Il Manchester City vuole rinforzarsi ulteriormente, per questo ha previsto un budget di 350 milioni di sterline (poco più di 400 milioni di euro) in vista del prossimo mercato estivo. Lo scrive Star, rilanciando una vecchia idea del presidente Khaldoon Al Mubarak di costruire la squadra più forte del mondo. Pep Guardiola, allenatore dei ‘citizens’, intanto, vorrebbe portare un vecchio pallino a giocare in Premier League: si tratta del centrocampista spagnolo Thiago Alcantara, attualmente in forza al Bayern Monaco, che l’allenatore catalano lanciò proprio ai tempi del Barcellona. A questa voce di mercato ha concesso ampio spazio il Mirror. Secondo il Mail, invece, il City vorrebbe blindare Bernardo Silva: per il portoghese sarebbe pronto un contratto di sei anni.