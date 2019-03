(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 3 MAR – Una lite in famiglia degenerata in un accoltellamento: è successo nella notte a Viareggio dove due cognati, entrambi italiani in visita dai suoceri per assistere al Carnevale, hanno avuto una discussione poi degenerata con uno scontro fisico con tanto di coltello. Uno dei due ha avuto la peggio, un 39enne originario di Napoli e residente a Viareggio che ha subito una coltellata all’addome. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia e operato per uno shock emorragico con lacerazione epatica ma non sarebbe in pericolo di vita. L’altro cognato invece ha subito lievi lesioni al viso e alle mani. Sul posto anche il personale della squadra anticrimine della polizia. Sono ancora in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.(ANSA).