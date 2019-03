(ANSA) – BARI, 03 MAR – Rimorchiamo il Galesus con la musica è il titolo dato al flash mob che si è tenuto questa mattina a Pane e Pomodoro a cui hanno partecipato musicisti di fama internazionale: Giuseppe Bassi, Antonello Losacco, entrambi al contrabasso, Gianlivio Liberti, alla batteria, Vito Ottolino, alla chitarra e Gaetano Partipilo al sax. Una iniziativa per dare vicinanza all’equipaggio del rimorchiatore Galesus, arenatosi sulla spiaggia barese mentre tentava di soccorrere la nave turca finita su un frangi flutti, bloccato da sabato scorso a bordo del mezzo. E’ stato un modo anche per ringraziare tutti gli uomini di mare che si adoperano a soccorrere chi ha bisogno. “Con la musica riusciamo a ‘rimorchiare’ – ha dichiarato Bassi – Il senso di questa parola oggi è riferito al potere taumaturgico che ha la musica. Con la musica, poi, si riescono a ottenere tante cose perché penetra dentro l’anima delle persone”. “L’equipaggio del Galesus è composto da ragazzi come noi che hanno dedicato la loro vita a una missione – ha proseguito Bassi – Noi musicisti siamo dei missionari e abbiamo diversi legami con i marinai. La musica porta conforto ed è alimento per l’anima. E ogni sofferenza possano avere patito queste persone, in questi giorni, auspichiamo sia stata curata dalla musica”.