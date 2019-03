(ANSA) – ROMA, 03 MAR – La maratona di golf dell’Oman Open va a Kurt Kitayama. Secondo successo in carriera sull’European Tour per lo statunitense che, con 281 (-7) colpi, a Muscat vince un torneo spezzatino sospeso per ben due volte. Il 25enne di Chico (California), alla prima stagione nel massimo circuito continentale, continua a raccogliere successi tra i big. “Sono felicissimo – la gioia di Kitayama -. Si tratta di una vittoria arrivata dopo una grande rimonta che mi rende orgoglioso”. Sul green dell’Al Mouj GC argento, ex aequo per lo spagnolo Jorge Campillo, il francese Clément Sordet, il paraguayano Fabrizio Zanotti e il tedesco Maximilian Kieffer (282, -6). Non brillano gli azzurri a Muscat. Il migliore è Andrea Pavan, trentesimo (291, +3), con Filippo Bergamaschi quarantesimo (292, +4). Solo quarantacinquesimi Nino Bertasio e Matteo Manassero (293, +5). Bassa classifica per Guido Migliozzi, sessantatreesimo (298, +10).