(ANSA) – TORINO, 3 MAR – Il gol mancato, nonostante le occasioni, è stato il tasto dolente per Mimmo Di Carlo, contento per la prova del ‘suo’ Chievo, meno per gli errori sotto porta. “Abbiamo giocato a viso aperto, provando a vincere contro il Torino, una grande squadra in un ottimo momento di forma – conferma l’allenatore dei veronesi -. Abbiamo creato tante occasioni ma, nel calcio, non puoi pensare di vincere se non fai gol, specialmente quando crei così tanto. La squadra c’è, è viva, lotta: dobbiamo essere più concreti, nelle ultime partite abbiamo creato 14 occasioni senza segnare un solo gol”.