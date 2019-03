(ANSA) – LONDRA, 3 MAR – Si apre qualche speranza, forse, per un via libera all’accordo sulla Brexit che Theresa May si è impegnata a sottoporre di nuovo al voto del Parlamento britannico fra meno di 10 giorni, entro il 12 marzo. A tenderle la mano, sia pure in forma condizionata, sono i falchi ribelli della sua maggioranza, il cui ricompattamento offrirebbe una chance, anche se non la certezza, di successo alla premier. Tutto nasce da una lettera inviata alla May e anticipata dal Sunday Times nella quale 8 deputati – in rappresentanza dei Tory euroscettici più oltranzisti, quelli dello European Research Group guidato da Jacob Rees-Mogg, e degli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup – fissano “tre condizioni” per dire sì questa volta. E di fatto mostrano di potersi ‘accontentare’ di un testo aggiuntivo di Bruxelles a garanzia d’una durata non illimitata del backstop il cui valore legale sia assicurato dall’attorney generale Geoffrey Cox.