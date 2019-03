(ANSA) – TORINO, 3 MAR – Andrea Belotti ritorna al gol, che mancava dal 29 dicembre, e festeggia per una vittoria che porta il Torino al sesto posto in classifica con la Lazio. “La grinta e la voglia di questo gruppo ci hanno permesso di fare 3 gol alla fine di una partita difficile, contro una squadra che si è difesa bene per cercare di ripartire – osserva il capitano granata -. La cosa importante era vincere e sono contento per me, per Zaza che non segnava anche lui da un po’, ma soprattutto per i tre punti che abbiamo portato a casa. Sapevo che il gol sarebbe arrivato, stavo giocando come voglio”, aggiunge l’attaccante. “Sono contento sia arrivato oggi per sbloccare una partita difficile ma scambierei volentieri le mie reti con la qualificazione in Europa”.