(ANSA) – TOKYO, 3 MAR – I lottatori di sumo in Giappone dovranno dire addio alla barba, una tradizione considerata di buon auspicio secondo alcuni rituali per lo sport nazionale del Paese. Lo ha deciso l’Associazione di Sumo del Paese (Jsa) disponendo che tutti i lottatori – anche i più superstiziosi, dovranno radersi, prima di mettere piede sul ‘dohyo’, il cerchio dove si svolge il combattimento. “Vogliamo persone che siano in ordine e abbiano un aspetto immacolato”, ha detto da Osaka il presidente Kotokaze durante il meeting dell’ente, il cui codice di comportamento stabilisce la cura e la pulizia del corpo. In base alle nuove regole, la barba, anche quella appena pronunciata, non è consentita, così come saranno proibite le unghie lunghe e i tatuaggi.