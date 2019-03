(ANSA) – ROMA, 3 MAR – Il gol nel derby e soprattutto sotto la curva Nord. Danilo Cataldi, laziale ed ex Primavera prima di esordire in Serie A con la maglia biancoceleste, esprime tutta la sua gioia sui social dopo il derby di ieri sera che ha visto la Lazio battere la Roma per 3-0: “Da una vita sognavo una notte così. Una Lazio così. Ho realizzato un sogno – scrive l’ex Primavera sui social – È stata una notte indimenticabile. Vincere il derby, vincere 3 a 0. E fare gol, sotto la Nord. Ed ora corriamo, ancora più forte. Verso i nostri obiettivi”.