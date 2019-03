(ANSA) – ROMA, 3 MAR – Tafferugli sono scoppiati ad Algeri, dove la polizia anti-sommossa ha respinto con i cannoni ad acqua e diverse cariche il tentativo degli studenti di farsi strada verso la sede del Consiglio costituzionale, dove vengono presentate le candidature per le presidenziali. Lo riferisce la stampa locale, mentre gli attivisti sui social hanno pubblicato le immagini delle cariche. Diverse centinaia di persone hanno manifestato anche a Place de la République a Parigi contro la presentazione della candidatura di Abdelaziz Bouteflika per il suo quinto mandato nelle elezioni del 18 aprile. Lo riferiscono i media francesi. I manifestanti hanno intonato lo slogan dell’Algeria e cantato slogan come “no al quinto mandato” o “senza violenza, senza paura, parti” e “potere assassino”. Simile manifestazione anche a Marsiglia.