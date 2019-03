(ANSA) – ROMA, 3 MAR – “La Var serve a far meglio e non a fare peggio. Io sono favorevolissimo, una volta si facevano maialate incredibili. E lo dico anche se noi non siamo stati certo favoriti in tante occasioni”. Così l’allenatore della Samp, Marco Giampaolo, commenta l’episodio del gol annullato allo spallino Floccari dopo un controllo durato diversi minuti. “Ci avevano avvertito in anticipo che per problemi all’audio del sistema un eventuale controllo avrebbe obbligato all’uso di walkie-talkie e richiesto più tempo del solito – ha spiegato il tecnico a Sky Sport -. Sul fatto in particolare non posso dire perchè non ho visto le immagini. Certo il Var è fatto per aiutare e mi sembra che in generale funzioni”.