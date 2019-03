(ANSA) – TORINO, 3 MAR – Un aereo ultraleggero è precipitato oggi pomeriggio nelle campagne a un paio di chilometri dal campo volo di Montalto Dora, nel Torinese. Padre e figlio, che erano a bordo del velivolo, sono rimasti feriti in modo grave. Soccorsi dal personale del 118, sono stati elitrasportati al Cto di Torino. Sul posto i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea, ai quali sono affidate le indagini del caso per chiarire la dinamica dell’incidente aereo. E’ possibile, vista la posizione dell’ultraleggero, che il velivolo sia precipitato a seguito di un guasto tecnico al motore. Le indagini sono al momento in corso. L’aereo, secondo le disposizioni della procura di Ivrea, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri.(ANSA).