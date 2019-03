(ANSA) – WASHINGTON, 3 MAR – E’ polemica per un poster che collega la dem Ilhan Omar, prima deputata musulmana al Congresso, all’attacco dell’11 settembre. “Mai dimenticare, dicevate. Io sono la prova che avete dimenticato”, e’ la scritta su un manifesto con le Torri Gemelle in fiamme e la deputata, apparso su un banco del Grand Old Party del parlamento della West Virginia, a Charleston, in occasione del Republican day locale. Omar ha condannato il poster che la fa “apparire come una terrorista”, incoraggiando le minacce nei suoi confronti. “Nessuna meraviglia se sono nella lista nera di un terrorista americano e se sui benzinai della mia zona c’e’ scritto ‘assassinate Ilham Omar”, ha detto. I repubblicani della West Virginia hanno fatto sapere che non sostengono parole d’odio e hanno chiesto all’interessato di rimuovere il poster.