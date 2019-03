(ANSA) – LONDRA, 3 MAR – Giocare la carta del rinvio della Brexit con l’obiettivo di contrapporre un’uscita “soft” dall’Ue a una “hard” e poi cercare di arrivare – magari in un secondo momento – a un referendum bis. E’ la strategia suggerita contro lo stallo dall’ex premier laburista Tony Blair, ricomparso oggi sugli schermi della Bbc per illustrare un suo appello affidato alle pagine dell’Observer, il domenicale del Guardian. Blair ha sollecitato il Labour a votare in ogni caso ‘no’ all’accordo che Theresa May riproporrà in Parlamento entro il 12 marzo. E di puntare quindi a uno slittamento “da usare” per porre l’alternativa “soft Brexit contro hard Brexit o quella di tornare a dare la parola al popolo”. La sua idea pare adesso quella di rinviare in effetti a una fase successiva la scommessa su un secondo referendum: ossia a quando gli elettori avranno chiare le conseguenze di “una hard Brexit economicamente dolorosa per il Paese e d’una soft Brexit che ci renderebbe esecutori di regole” europee.