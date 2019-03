(ANSA) – FERRARA, 3 MAR – Marco Giampaolo mette i punti esclamativi ai concetti, alternandoli con sorsate d’acqua. Gli è dolce la sala stampa del Mazza. “Eravamo in palla – esordisce il tecnico della Sampdoria – c’erano le motivazioni giuste e l’approccio alla partita è stato straordinario. Poi Quagliarella ha realizzato due capolavori…”. Ecco, con un attaccante così sognare un posto in Europa League è doveroso: “Quagliarella ha una capacità di smarcarsi che nessuno possiede in Italia. Ruba il tempo al difensore ed ha mille risorse. Davanti dialoga bene tecnicamente e tatticamente con Gabbiadini e Saponara”.