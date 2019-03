(ANSA) – LIVERPOOL, 3 MAR – Il derby di Liverpool tra l’Everton e i Reds finisce 0-0, così la squadra di Klopp non riesce a rispondere al successo di ieri del Manchester City e perde la vetta della classifica di Premier League. Gli uomini di Pep Guardiola hanno ora un vantaggio di un punto su Salah e compagni. Proprio l’egiziano ex Roma è stato autore dell’azione più pericolosa, forse l’unica, del Liverpool mentre per l’Everton c’è da segnalare una conclusione di Calvert-Lewin che ha costretto Alisson a una parata non facile. Inutile l’assalto dei Reds nei minuti finale, la sfida della Merseyside finisce senza reti.