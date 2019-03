(ANSA) – BERGAMO, 3 MAR – L’Atalanta torna a vincere in campionato e Gian Piero Gasperini promette battaglia sui due fronti: “Abbiamo disputato un’altra partita di spessore dopo la semifinale, con meno errori – esordisce il tecnico nerazzurro -. Volevamo riprendere il discorso anche col campionato: contro una Fiorentina pericolosa in attacco, l’ultima squadra che ci restava da battere nel mio triennio, ci voleva una prestazione straordinaria”. Plauso ai protagonisti in campo: “Gomez e Ilicic sono simbolo di una vittoria costruita sulla qualità. Il Papu ha collezionato un’altra partita straordinaria: con lui e Josip in gran spolvero, gli altri possono fare poco per contrastarci”.