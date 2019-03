(ANSA) – BERGAMO, 3 MAR – Stefano Pioli ha appunti da muovere alla Fiorentina per il ko a Bergamo: “Nel calcio esistono gli errori individuali, ma l’organizzazione di squadra deve sapervi sopperire. Sul primo gol, con Gomez a saltare Milenkovic a metà campo, dovevano trovare correttivi. Sul secondo sono stati scaltri loro a battere la punizione velocemente”. L’allenatore viola spiega il perché del 3-4-3 iper-offensivo: “Ho pensato la formazione per togliere all’Atalanta la gestione della partita e avere maggiore aggressività. Il primo tempo è stato buono e abbiamo avuto le nostre occasioni, vedi Chiesa per il 2-0 e Laurini per 2-1, ma gli errori dietro sono troppi, come il gol presi”. Onore al merito dei vincitori “Gomez e Ilicic sono giocatori di classe che saltano sempre l’uomo, non a caso i nerazzurri sono la squadra che effettua più dribbling. Ma noi ci abbiamo messo del nostro nell’agevolarli”.