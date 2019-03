(ANSA) – WASHINGTON, 4 MAR – Tre aspiranti democratici alla Casa Bianca hanno partecipato oggi alle cerimonie per il 45/mo anniversario del ‘Bloody sunday’ a Selma, Alabama, la prima delle tre marce per i diritti civili dei neri conclusasi con 600 attivisti attaccati e percossi dalla polizia. C’erano i senatori Bernie Sanders e Cory Booker, che hanno già annunciato la loro candidatura, e il loro collega Sherrod Brown, che presto potrebbe unirsi alla loro corsa. Un omaggio all’eredità del movimento per i diritti civili e un tentativo di sottolineare i loro negami con la comunità afro-americana, determinante nelle elezioni del 2020. Presente anche l’ex candidata presidenziale dem Hillary Clinton. Gelo reciproco tra lei e Sanders, al loro primo incontro dopo la tesa sfida nelle primarie del 2016: lo scambio tra i due è stato breve. L’ex first lady ha invece abbracciato calorosamente Booker, l’unico nero del trio di aspiranti presidenti.