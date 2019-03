(ANSA) – WASHINGTON, 4 MAR – Donald Trump e Xi Jimping potrebbero raggiungere un accordo commerciale formale in un summit intorno al 27 marzo, dopo un viaggio del presidente cinese in Italia e Francia. Lo scrive il Wall Street Journal. In base all’accordo, Pechino abbasserebbe i suoi dazi ed altre restrizioni su alcune merci americane, tra cui prodotti agricoli, chimici e auto mentre Washington rimuoverebbe gran parte, se non tutte, le sanzioni applicate finora.