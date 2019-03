(ANSA) – GERUSALEMME, 4 MAR – Gli Stati Uniti hanno chiuso ufficialmente il consolato generale di Gerusalemme, che finora è servito di fatto come ambasciata per i palestinesi, accorpandolo nella nuova ambasciata per creare una sola missione diplomatica. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato Usa da Gerusalemme. La decisione era stata anticipata dal Segretario di Stato Mike Pompeo lo scorso ottobre.