(ANSA) – ROMA, 4 MAR – “Non so se Mauro giocherà il derby. Se lo vorrei in campo? Certo che lo vorrei”. Lo ha detto Wanda Nara, la moglie e agente di Mauro Icardi, durante la trasmissione Tiki Taka, parlando della sfida contro il Milan in programma il 17 marzo. L’attaccante dell’Inter, però, sta continuando a fare fisioterapia per un dolore al ginocchio destro e non si allena con i compagni dal 13 febbraio, quando il club gli ha tolto la fascia di capitano.