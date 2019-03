(ANSA) – ROMA, 4 MAR – “Il calcio, nell’economia globale, cresce sempre, incrementa sempre i propri fatturati, sia pure con tutti i difetti. E’ uno dei pochi settori di questo Paese non in crisi. Monza e Milan? Sono in semifinale della Coppa Italia e, se la vincessero entrambi, sarebbe una meraviglia. Il sogno di Berlusconi e mio è quello di portare, prima o poi, il Monza in Serie A”. Così l’ad del Monza, Adriano Galliani, parlando a Radio anch’io lo sport, in onda su RadioRai. “Rino Gattuso, con il suo carattere forte, è una grande sorpresa – aggiunge Galliani -. Sta facendo molto bene e i risultati stanno arrivando: sono sicuro che il Milan ritroverà la via del gioco per merito di Gattuso, ma anche di questa nuova proprietà, che ha riportato il Milan in mano ai milanisti. Questo farà molto bene ai nostri colori”. “Paquetà mi piace molto – conclude l’ex dirigente del club rossonero – devo fare i complimenti a Leonardo, perché ha cambiato la squadra con il suo acquisto e quello di Piatek: ha occhio e competenza”.