(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Keith Mitchell batte i big mondiali e si prende l’Honda Classic di golf. Primo titolo in carriera sul PGA Tour per lo statunitense che, con 271 (-9) colpi, ha superato, con un birdie all’ultima buca, la concorrenza dei connazionali Brooks Koepka e Rickie Fowler (entrambi secondi con 272, -8), tra i favoriti della vigilia. “E’ un successo fantastico – la gioia di Mitchell – arrivato contro due avversari incredibili che dominano la scena mondiale”. Più forte anche del vento, il 27enne americano a Palm Beach Gardens si prende le luci della ribalta in un torneo super. In Florida sfuma il sogno di Vijay Singh, costretto a rimandare l’appuntamento con la ventesima vittoria sul massimo circuito americano. Niente da fare per il figiano, sesto (274, -6), che a 56 anni continua però a stupire in campo. Sul green del PGA National, nona piazza per Sergio Garcia e Jim Furyk (276, -4). Con Justin Thomas (in polemica con la USGA per le nuove regole del golf) solo trentesimo (280, par).