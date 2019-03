(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Adesso è ufficiale. Sei mesi dopo l’ultima volta, Dustin Johnson torna sul trono mondiale del golf. Lo statunitense è il nuovo numero uno dell’Official world ranking. Il successo conquistato nel WGC Mexico ha permesso al 34enne originario di Columbia (South Carolina) di riprendersi lo scettro e relegare al secondo posto Justin Rose per una questione di millesimi. Johnson è passato al comando con 9.9231 punti, contro i 9.9223 messi assieme dal britannico. Per un sorpasso arrivato con entrambi i giocatori a riposo questa settimana nell’Honda Classic vinto da Keith Mitchell. Grazie all’argento ottenuto in Florida, Brooks Koepka è invece tornato al terzo posto della classifica mondiale, con Justin Thomas nuovamente quarto.