(ANSA) – BARI, 4 MAR – “In bilico il barattalo di zucchero mi cade sul parquet, la colpa di chi è? La colpa è di Decaro”. E’ una delle strofe che colorano un rap cantato da Renato Ciardo, musicista e cabarettista barese, che in mezza giornata ha già registrato 69mila visualizzazioni sulla pagina fb del sindaco Antonio Decaro e quasi 3.000 sul canale Youtube. Il rap, interpretato da Ciardo e nel finale dallo stesso sindaco, inseguiti da una incombente sagoma in bianco e nero del primo cittadino, riprende ironicamente il refrain del barese scontento che incolpa l’amministrazione di tutti i suoi guai. “Il motivo per cui abbiamo scritto questo brano? – spiega Ciardo su Fb – Giovanni Sasso di Proforma mi ha chiamato e ha detto: facciamo un rap su Decaro? E facciamolo… ho risposto”. Il tormentone è ideato da Proforma agenzia di comunicazione nota per avere curato le campagne elettorali non convenzionali e vincenti di Nichi Vendola (Diverso!), Michele Emiliano (Metti a Cassano), Bersani per la segreteria Pd, Mario Monti e Renzi.