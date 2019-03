(ANSA) – ISTANBUL, 4 MAR – “Gli europei vanno guardati con sospetto” e non bisogna fare troppo affidamento sulla loro opposizione alle sanzioni Usa all’Iran. Lo ha detto la Guida suprema di Teheran, l’ayatollah Ali Khamenei, tornando a esprimere attraverso il suo sito ufficiale forti perplessità sulla credibilità delle promesse europee di proseguire con l’accordo nonostante il ritiro degli Stati Uniti. “Il miglioramento dell’economia del Paese non deve essere legato a ciò che è fuori dal nostro controllo. Il pacchetto di sostegno Ue all’Iran non va visto come la questione principale del Paese”, ha aggiunto Khamenei, secondo cui non poteva essere l’intesa nucleare a “risolvere i nostri problemi economici”.