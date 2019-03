(ANSA) – ROMA, 4 MAR – “Una partita di Champions è sempre molto importante, questa in particolare per noi è fondamentale per la stagione: non sarà facile affrontare l’Ajax, ma siamo preparati”. Così Luka Modric ha aperto la conferenza stampa della vigilia di Real Madrid-Ajax. Il Pallone d’Oro ha anche parlato del momento poco brillante dei detentori del trofeo. “Siamo tristi, perché abbiamo perso due volte in tre giorni contro il Barca – ha aggiunto il croato – ma è importante che arrivi questa partita, così potremo voltare pagina”. Modric ha inoltre parlato di “mancanza di continuità” della squadra, sottolineando il fatto che “stiamo lavorando per migliorare, perché c’è ancora molto tempo da qui fino alla fine”. “L’Ajax non ha nulla da perdere, è una squadra pericolosa, giovane, ambiziosa, ci aspettano 90′ molto complicati”, ha aggiunto Modric. Che ha concluso, parlando di Cristiano Ronaldo: “Certo che ci manca uno come lui e ci mancano i suoi 50 gol. Altri hanno preso il suo posto, ma non sempre le cose vanno come ci aspettiamo”.