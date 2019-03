(ANSA) – SASSARI, 4 MAR – Altro caso di superficialità nella gestione delle persone a referto per le squadre della Serie A di basket. Dopo il caso dell’Olimpia Milano che lo scorso febbraio ha pagato con la sconfitta a tavolino a Pistoia per aver messo in campo lo squalificato James Nunnally, stavolta tocca a Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna ha commesso un’ingenuità che è costato il ko a tavolino contro Cremona. Il lunch match di ieri è stato omologato con il risultato finale di 0-20 perché la società ha inserito nel referto e fatto scendere regolarmente in campo il nuovo coach Gianmarco Pozzecco, sul quale però pendeva una giornata di squalifica risalente all’ultima volta che ha allenato in Italia, nella passata stagione. Per questo il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino a Cremona, vincitrice comunque al PalaSerradimigni dopo un tempo supplementare. La formazione di Meo Sacchetti si era già imposta sul campo per 100-105.