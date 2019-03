(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Nell’anno del centenario dalla nascita del grande ciclista Fausto Coppi è stato presentato al Coni il libro ‘1919-2019 Cento volte Coppi’ a cura di Roberto Fiorini e Claudio Pesci. Presente anche il numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò, che ha ricordato: “Sono cresciuto nel mito di Fausto Coppi, un grande personaggio non solo per la sua strepitosa cavalcata di atleta, ma anche per alcuni fatti che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese. Sono vicende che mi hanno sempre appassionato”. “Questo libro è un’iniziativa strepitosa – ha aggiunto Malagò – Coppi è un patrimonio del Coni, del ciclismo e di tutto lo sport italiano, siamo contenti oggi di ricordarlo con questo libro”.