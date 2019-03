(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Se ci sarà una manovra correttiva sarà espansiva? “Sicuramente non ci sarà nessuna manovra che porterà nuove tasse. Aspettiamo di vedere i dati reali ma nuove tasse non ne mettiamo”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera. A chi gli domanda se si interverrà per ridurre il deficit, replica: “Sono possibilista per natura”.