(ANSA) – NEW YORK, 4 MAR – Un altro democratico scende in campo per la corsa alla Casa Bianca del 2020. John Hickenlooper, l’ex governatore del Colorado, annuncia la sua candidatura. “Ho dimostrato più di una volta di poter unire e produrre quel tipo di cambiamento progressivo in cui Washington ha fallito” dice Hickenlooper in un video, nel quale precisa che il primo appuntamento della sua campagna elettorale è in calendario giovedì prossimo.