(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Sergi Samper lascia il Barcellona per volare in Giappone e giocare al fianco del mito Andres Iniesta, nelle file del Vissel Kobe. Il giocatore ha già rescisso il contratto con il club di appartenenza, come comunica l’account Twitter ufficiale del Barca, e il suo trasferimento verrà ufficializzato domani, nel corso di una conferenza stampa. Samper è cresciuto nell’inesauribile vivaio blaugrana, anche se poi non ha tenuto fede alle promesse. Il centrocampista, classe 1995, è reduce da due prestiti: nel Granada e nel Las Palmas, rispettivamente nelle stagioni 2016/17 e 2017/18. Poi è tornato alla casa madre dove però non ha trovato spazio nell’undici di Valverde, adesso ritroverà il ‘suo’ vecchio capitano Iniesta. Nella stessa squadra gioca l’attaccante David Villa.