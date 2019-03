(ANSA) – ROMA, 4 MAR – I fischi e gli sberleffi rivolti dal Santiago Bernabeu a Gareth Bale al momento della sostituzione durante il Clasico di sabato scorso non vengono perdonati dall’agente del gallese, secondo il quale i fan merengue “dovrebbero vergognarsi” di tale comportamento. “Questa generazione di tifosi parlerà a lungo dei gol di Bale. E’ uno dei migliori al mondo – ha detto Jonathan Barnett -, merita il massimo rispetto e il modo in cui i tifosi lo hanno trattato è davvero inaccettabile”. Parole che sanciscono quella che sembra una ormai insanabile rottura tra il giocatore e l’ambiente madridista, visto che secondo varie fonti il 29enne non avrebbe mai davvero legato nello spogliatoio nonostante una permanenza che dura ormai dal 2013. Le tante vittorie, quattro Champions League e un titolo in Liga, avevano finora tenuto tutto sottotraccia, ma questa difficile stagione, segnata anche umilianti sconfitte col Barcellona, sta facendo venire tutti i nodi al pettine.