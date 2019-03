(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Continua a crescere la media spettatori allo stadio in Serie A. Dopo i numeri da record della scorsa stagione (miglior risultato degli ultimi otto anni), informa la Lega serie A, prosegue quindi il trend positivo delle presenze negli impianti che ospitano le gare del massimo campionato. La 26/a giornata è stata seguita sugli spalti da oltre 270mila appassionati (in media 27.400 a incontro), con Milan-Sassuolo a farla da padrone (61.642 presenti a San Siro sabato pomeriggio), davanti al derby di Roma (50.000) e al big match Napoli-Juventus (42.667). È la quarta volta in questa stagione che si supera la soglia dei 27mila spettatori di media, mentre è record in merito al girone di ritorno. La media gara della stagione attuale è salita a 24.665 spettatori. Si registra un incremento rispetto alla Serie A 2017/2018, quando, nello stesso arco temporale, la media era di 24.085.