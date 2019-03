(ANSA) – CATANIA, 4 MAR – E’ di un morto e quattro feriti, tra cui tre fratellini, uno dei quali gravi, il bilancio di un incidente stradale sull’autostrada A18, subito dopo il casello di Giarre (Catania) che ha coinvolto una Fiat Multipla ed una Fiat 600. Su quest’ultima viaggiavano una coppia di anziani ed i loro tre nipotini. A perdere la vita è stato il 70enne che era alla guida. Una sua nipotina di 4 anni e il suo fratellino di 6 sono stati condotti nell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il piccolo ha un severo politrauma, con frattura del bacino e trauma toracico, ed è stato sottoposto a intervento chirurgico e sarà ricoverato in Rianimazione, con la prognosi riservata. La sorellina era in stato di choc e policontusa, senza traumi importanti. La prognosi sarà formulata nei prossimi giorni. Il terzo fratellino è ricoverato nell’ospedale di Acireale, per una frattura, insieme alla nonna. I cinque erano stati estratti dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco. Rilievi e indagini della polizia stradale.