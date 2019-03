(ANSA) – BOLOGNA, 4 MAR – Temperature sopra la media del periodo, persistenti condizioni di tempo secco e aumento degli incendi registrato nei giorni scorsi. Sono queste le condizioni che hanno fatto scattare in tutta l’Emilia-Romagna lo stato di attenzione per gli incendi nei boschi da domani a domenica. Il provvedimento è stato emesso dal direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Maurizio Mainetti, dopo l’incontro in Regione con Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e Arpa. Una delle misure immediate è la raccomandazione di non bruciare stoppie, legname e altri residui vegetali durante i lavori agricoli e forestali. Le condizioni del terreno e le temperature che per tutta la settimana si manterranno sopra le medie stagionali, associate all’assenza di piogge, potrebbero infatti innescare nuovi incendio. (ANSA).