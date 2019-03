CARACAS – L’aria di Carnevale fa bene ad Aragua e Metropolitanos che si travestono da corsari e si aggiudicano le trasferte contro Monagas e Zulia. Mentre, nei match clou della sesta giornata, Carabobo supera (3-1) il Deportivo La Guaira e Mineros batte (1-0) il Táchira.

A Maturín, l’Aragua ha superato 0-1 i padroni di casa grazie ad una sforbiciata da cineteca di Gilson Salazar al 31 che ha lasciato senza scampo il portiere Semidey. Sul campo del Monumental, la nostra collettività é stata rappresentata da Rafael Arace Gargano che ha disputato l’intera gara con la casacca giallorossa. Il calciatore di origine irpina é stato ammonito al 41esimo.

A Maracaibo, i Metropolitanos hanno espugnato il Pachencho Romero battendo per 0-2 lo Zulia di Francesco Stifano. Le reti viola portano la firma di Jonathan Castillo (46’) e Jorge “zurdo” Rojas (68’). Sul campo dello stadio Pachecho Romero l’italianità si é fatta presente con Christian Larotonda rimasto in campo per tutta la gara. Larotonda é stato ammonito al 45esimo.

La corazzata Zamora non va oltre lo 0-0 sul campo del Deportivo Anzoátegui, stesso risultato per il Deportivo Lara in casa dell’Atlético Venezuela.

La capolista Carabobo batte per 3-1 nell’anticipo di lusso il Deportivo La Guaira. Le reti granata sono state griffate da Aquiles Ocanto (44’) e doppietta di Luis Guerra (45+1’ e 68’). Mentre il gol della bandiera della squadra ospite é arrivata grazie a José Balza (81’).

Francisco La Mantía ha rappresentato la nostra collettività sul campo neutro del Rafael Calles Pinto di Guanare. La Mantía é rimasto in campo per 72 minuti, al suo posto é entrato Ronaldo Moreno, sei minuti prima il calciatore italo-venezuelano era stato ammonito.

A Puerto Ordaz, al Mineros é bastato un gol su calcio di rigore di Richard Blanco per aggiudicarsi la vittoria contro il Deportivo Táchira. L’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco ha disputato tutta la gara con i gialloneri.

Dopo tre giornate torna alla vittoria il Caracas. I capitolini hanno battuto (1-0) sul campo dello stadio Olímpico il Trujillanos. il gol partita é stato segnato da Edgar Silva al 75esimo. Alle falde dell’Ávila la nostra collettività é stata rappresentata da Rubert Quijada che ha giocato tutta la gara con la fascia da capitano.

hanno completato il programa della sesta giornata: Portuguesa-Lala FC 0-0, Estudiantes de Caracas-Llaneros 3-2, Estudiantes de Mérida-Academia Puerto Cabello 1-1.

(di Fioravante De Simone)