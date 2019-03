(ANSA) – MILANO, 4 MAR – Nessun riavvicinamento tra Mauro Icardi e l’Inter. In un confronto avvenuto oggi con lo staff medico nerazzurro e il tecnico Luciano Spalletti, infatti, l’attaccante argentino ha spiegato di sentire ancora dolore al ginocchio destro, secondo quanto appreso. Il giocatore quindi non rientrerà in gruppo ma dovrebbe continuare a svolgere le terapie per recuperare dall’infortunio.