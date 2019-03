CARACAS. – Due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Questo é il risultato degli incontri dopo la nona giornata del Torneo Estadal Serie Oro per la Casa d’Italia di Maracay. Gli azzurri hanno sfidato le categorie Under 8, Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16 dell’Aragua. Tutte le gare si sono disputate nel sodalizio italiano della cosiddetta “Ciudad Jardín”.

La giornata di calcio si é aperta con l’importantissima vittoria 5-2 con dell’Under 8. Va ricordato che i giallorossi sono i campioni in carica in questa categoria nel Torneo Estadal.

Sconfitta di misura per l’Under 10 che non sono riusciti a recuperare il gol subito al 35esimo. L’unica rete é stata griffata da Diego Hernandez.

Vittoria (2-1) in rimonta per sodalizio italico di Maracay nella categoría Under 12. Mentre l’Under 14 ha pareggiato (3-3) in una gara pirotécnica dove i colpi di scene e i gesti tecnici hanno tenuto incollati a i seggioli i presenti sugli spalti.

Infine l’Under 16 é stata battuta per 0-2. Ha griffare le reti giallorosse ci hanno pensato Carlos Montenegro e Jhosmar Carrillo.

(di Fioravante De Simone)