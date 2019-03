(ANSA) – ROMA, 4 MAR – Ruggero Tita e Caterina Banti hanno concesso il bis, aggiudicandosi la 25/a edizione del premio ‘Il velista dell’anno’ Fiv. Villa Miani, come di consueto, ha ospitato la serata di gala per la consegna dei premi organizzati da Acciari Consulting, con il patrocinio di Ucina Confindustria nautica e il supporto del partner tecnico Mercedes-Benz Vans. I nomi dei cinque candidati finalisti al premio ‘Velista dell’anno’ Fiv erano Furio Benussi, Alberto Bolzan, Marco Gradoni, Giorgia Speciale, oltre ai due campioni in carica Ruggero Tita e Caterina Banti, che alla fine l’hanno spuntata. Nel premio armatore-timoniere 2018 si è imposto Alberto Rossi, che ha prevalso sugli altri finalisti Roberto Lacorte e Filippo Pacinotti. Al Baltic My Song, invece, è andato il riconoscimento di barca dell’anno-Trofeo Ucina Confindustria nautica: ha avuto ragione dello Swan 50 Cuordileone e del Cookson 50.