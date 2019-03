(ANSA) – ROMA, 05 MAR – Italia forza sette al Commercial Bank Qatar Masters di golf. A Doha (7-10 marzo) nel torneo dell’European Tour, saranno Renato Paratore, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi a rappresentare il Tricolore. In una rassegna che vedrà Eddie Pepperell difendere il titolo conquistato nel 2018 al termine di un derby tutto britannico contro Oliver Fisher, con Paratore 4/o dopo una rimonta show nell’ultimo giro. Tanta Italia, dunque, sul green del Doha GC. Dove mancheranno i big mondiali e europei impegnati nell’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour). Field comunque di tutto rispetto in Qatar, con Kurt Kitayama che dopo i successi nel Mauritius e nell’Oman Open sogna il tris. Tra i favoriti anche il sudafricano Stone, il belga Pieters, il cinese Wu, lo spagnolo Otaegui e gli inglesi Wood, Rai, Lewis, Waring e Smith. In campo pure Bjorn, capitano del Team Europe nel trionfo in Ryder Cup a Parigi. (ANSA).