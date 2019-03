(ANSAmed) – BEIRUT, 5 MAR – Il vice segretario di Stato Usa ad interim per il Vicino Oriente David Satterfield è giunto oggi a Beirut per incontrare i vertici istituzionali libanesi. La visita di Satterfield precede di qualche giorno quella del segretario di Stato Mike Pompeo. Lo riferiscono media libanesi. Pompeo ha annunciato di volersi recare in Libano nel quadro di una missione regionale che lo vede di nuovo impegnato nella regione: oltre al Libano, Pompeo sarà la settimana prossima in Israele e in Kuwait. Dal canto suo, Satterfield incontrerà il premier libanese Saad Hariri, il presidente Michel Aoun e il ministro degli Esteri, nonché genero di Aoun, Gibran Bassil. (ANSAmed).